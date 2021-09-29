Статистики Башкирии назвали долю пожилого населения

Башстат сообщил результаты статистического исследования. Выяснилось, что 21,7% населения республики – это люди старше 60 лет.
В начале 2021 года в Башкирии проживало около 870 тысяч человек пожилого возраста. В частности, 658,6 тысяч человек в возрасте от 60 до 74 лет, 191,6 тысяч человек в возрасте от 75 до 89 лет, а 19,7 тысяч человек старше 90 лет.
В городах проживает больше пожилых людей, чем в поселениях, однако удельный вес данной возрастной группы в городской местности составляет 20,2%, а в сельской – 24,1%.