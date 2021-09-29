В Уфе Роспотребнадзор выявил нарушения в детской поликлинике

Бактерицидные обеззараживатели в коридорах отсутствуют, на втором этаже нет антисептиков для обработки рук. Это лишь некоторые нарушения, которые выявили проверяющие в детской поликлинике № 2 города Уфы. Сотрудники Роспотребнадзора сегодня проинспектировали, как соблюдаются антиковидные меры в уфимских поликлиниках.

В первую очередь внимание обращали на то, как встречают пациентов у порога медицинского учреждения, то есть проводится ли обязательная термометрия. В случае повышенной температуры и признаков ОРВИ направляют ли человека в отдельный фильтр-бокс.

К сожалению, в детской поликлинике отсутствуют средства для обеззараживания воздуха. В фильтр бокс допускаются как температурящие, так и не температурящие пациенты совместно, отсутствуют дозаторы с кожными антисептиками. Дарья Сальникова, и.о. ведущего специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

А вот в поликлинике №52 г. Уфы, которая рассчитана уже на взрослое население, дела обстоят намного лучше. По крайней мере явных нарушений проверяющие не выявили. В коридорах работают обеззараживающие рециркуляторы воздуха, на стенах висят антисептики. Не возникло особых вопросов и по разделению потока пациентов на температурящих и тех, кто не имеет признаков заболевания вирусными инфекциями.