Радий Хабиров открыл офис Представительства Конгресс-бюро Башкортостана в Казахстане

В Казахстане открылся офис Представительства Конгресс-бюро Башкортостана. Он разместился на территории Международного финансового центра «Астана».

Деятельность офиса будет направлена на содействие привлечению инвестиций в совместные проекты, а также продвижению двух республик на международных рынках.

Мы приняли решение, что офис будет работать на территории Международного финансового центра «Астана», где существуют прозрачные правила работы, очень интересные юрисдикции и привлекательные для инвесторов условия.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров открыл офис Представительства Конгресс-бюро Башкортостана в Казахстане

Напомним, что в Казахстане делегация находится с визитом второй день. Уже были договоренности о прямых авиарейсах между Уфой и Нур-Султаном. Кроме того, Радий Хабиров предложил представить в Башкирии казахский символ – «Золотого человека». Выставку организуют в Национальном музее. Радий Хабиров встретился также с уроженцами республики, проживающими в Казахстане.

Здесь проживают порядка 17 тысяч башкир. Очень здорово, что есть общественная организация, которая объединяет их, у них есть офис в Доме дружбы. С удовольствием пообщался. Было много вопросов по программе переселения соотечественников. В ближайшее время мы завершим соответствующую программу, и часть людей мы готовы принять, потому что здесь живут деятельные, компетентные, профессиональные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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