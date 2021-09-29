Радий Хабиров открыл офис Представительства Конгресс-бюро Башкортостана в Казахстане

В Казахстане открылся офис Представительства Конгресс-бюро Башкортостана. Он разместился на территории Международного финансового центра «Астана».
Деятельность офиса будет направлена на содействие привлечению инвестиций в совместные проекты, а также продвижению двух республик на международных рынках.
Напомним, что в Казахстане делегация находится с визитом второй день. Уже были договоренности о прямых авиарейсах между Уфой и Нур-Султаном. Кроме того, Радий Хабиров предложил представить в Башкирии казахский символ – «Золотого человека». Выставку организуют в Национальном музее. Радий Хабиров встретился также с уроженцами республики, проживающими в Казахстане.