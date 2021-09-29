Радий Хабиров открыл офис Представительства Конгресс-бюро Башкортостана в Казахстане

Здесь проживают порядка 17 тысяч башкир. Очень здорово, что есть общественная организация, которая объединяет их, у них есть офис в Доме дружбы. С удовольствием пообщался. Было много вопросов по программе переселения соотечественников. В ближайшее время мы завершим соответствующую программу, и часть людей мы готовы принять, потому что здесь живут деятельные, компетентные, профессиональные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан