Горсовет Уфы в новом составе провел первое заседание

В обновленный уфимский Горсовет вошли представители четырёх политических партий: 26 – от партии «Единая Россия», по три представителя от ЛДПР и КПРФ, один от движения «Зелёные», а также три самовыдвиженца.

Большинством голосов председателем городского парламента утвержден Марат Васимов, который является руководителем компании «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет Уфы». Мэр Уфы Сергей Греков выразил надежду на сотрудничество и призвал «единой городской командой работать усердно и засучив рукава».  

Только плотная совместная работа между Горсоветом и администрацией станет тем инструментом, который позволит развивать все изменения и добиться успеха. Я уверен, что нам это все по плечу, в добрый путь, коллеги! Спасибо! 

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы
Фото №1 - Горсовет Уфы в новом составе провел первое заседание

Как прокомментировали телеканалу БСТ эксперты, новый состав депутатов Горсовета Уфы, в отличие от предыдущих, нельзя назвать «клубом по интересам» или «клубом бизнесменов». Это позволяет ожидать четкого исполнения сигналов с регионального уровня и считать столичное заксобрание точкой силы для реализации задач, поставленных Главой Башкортостана. Радий Хабиров поручил благоустраивать город и повышать качество жизни. Вопросы благоустройства и развития современных городских пространств должны стать приоритетными. Этим будет заниматься отдельная комиссия Горсовета по городскому хозяйству, охране окружающей среды.

Новый состав уфимского Горсовета мне кажется более сбалансированным. Это уже не просто закрытый клуб уфимского купечества, застройщиков, но и совет, где есть городские, гражданские активисты, городские герои. Я думаю, что интересы уфимцев в первую очередь будут управлять этим советом.  

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Мне кажется, что новый состав Горсовета гораздо моложе, чем предыдущий. Я точно знаю нескольких общественников, которые вошли в его состав: это Валериан Гагин, Ирина Сухарева, Оскар Лютов – их, наверное, знают очень многие в городе, потому что они делают очень много хорошего. И я уверена, что в качестве депутатов Горсовета они смогут сделать более позитивные вещи, чем они делали раньше.

Полина Вишневская, член Общественной палаты Республики Башкортостан
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