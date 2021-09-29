Горсовет Уфы в новом составе провел первое заседание

Мне кажется, что новый состав Горсовета гораздо моложе, чем предыдущий. Я точно знаю нескольких общественников, которые вошли в его состав: это Валериан Гагин, Ирина Сухарева, Оскар Лютов – их, наверное, знают очень многие в городе, потому что они делают очень много хорошего. И я уверена, что в качестве депутатов Горсовета они смогут сделать более позитивные вещи, чем они делали раньше.

Полина Вишневская, член Общественной палаты Республики Башкортостан