Горсовет Уфы в новом составе провел первое заседание

В обновленный уфимский Горсовет вошли представители четырёх политических партий: 26 – от партии «Единая Россия», по три представителя от ЛДПР и КПРФ, один от движения «Зелёные», а также три самовыдвиженца.
Большинством голосов председателем городского парламента утвержден Марат Васимов, который является руководителем компании «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет Уфы». Мэр Уфы Сергей Греков выразил надежду на сотрудничество и призвал «единой городской командой работать усердно и засучив рукава».
Как прокомментировали телеканалу БСТ эксперты, новый состав депутатов Горсовета Уфы, в отличие от предыдущих, нельзя назвать «клубом по интересам» или «клубом бизнесменов». Это позволяет ожидать четкого исполнения сигналов с регионального уровня и считать столичное заксобрание точкой силы для реализации задач, поставленных Главой Башкортостана. Радий Хабиров поручил благоустраивать город и повышать качество жизни. Вопросы благоустройства и развития современных городских пространств должны стать приоритетными. Этим будет заниматься отдельная комиссия Горсовета по городскому хозяйству, охране окружающей среды.