Экс-глава Минземимущества Башкирии получил условный срок: видео

Кировский райсуд Уфы признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Его осудили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года.
Экс-министру также запрещено менять место жительства без уведомления. Отмечается, что суд снял арест, наложенный на его имущество.
Как заявили в прокуратуре Башкортостана, решение Кировского районного суда Уфы будет обжаловано, так как наказание посчитали мягким. Суд переквалифицировал действия подсудимого, исключив квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий. Гособвинение просило приговорить его к 12 годам лишения свободы. Евгений Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками в Уфе. Следствие оценивало причиненный ущерб в 26 млн рублей.