Экс-глава Минземимущества Башкирии получил условный срок: видео

Кировский райсуд Уфы признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Его осудили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года.

Экс-министру также запрещено менять место жительства без уведомления. Отмечается, что суд снял арест, наложенный на его имущество.

Если в течение трех лет, которые суд установил Вам как испытательный срок, Вы совершите новое преступление, то ко вновь назначенному наказанию будет добавлено наказание по данному приговору. Это значит, как минимум тот срок, который Вам назначили, Вы будете отбывать реально. Те обязанности, которые на Вас возложил суд – не менять место основного жительства, один раз в месяц являться на регистрацию – Вы обязаны исполнять. В противном случае УИИ вправе обратиться в суд с представлением об отмене условного осуждения на исполнение наказания реальным.

Судья
Фото №1 - Экс-глава Минземимущества Башкирии получил условный срок: видео

Как заявили в прокуратуре Башкортостана, решение Кировского районного суда Уфы будет обжаловано, так как наказание посчитали мягким. Суд переквалифицировал действия подсудимого, исключив квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий. Гособвинение просило приговорить его к 12 годам лишения свободы. Евгений Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками в Уфе. Следствие оценивало причиненный ущерб в 26 млн рублей.   

Суд отошел от первоначальной версии обвинения, поэтому мне сейчас сложно комментировать до конца. Мы сначала получим приговор, изучим, посоветуемся с адвокатом и уже дальше будет какое-то оглашение.

Евгений Гурьев
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