Экс-глава Минземимущества Башкирии получил условный срок: видео

Если в течение трех лет, которые суд установил Вам как испытательный срок, Вы совершите новое преступление, то ко вновь назначенному наказанию будет добавлено наказание по данному приговору. Это значит, как минимум тот срок, который Вам назначили, Вы будете отбывать реально. Те обязанности, которые на Вас возложил суд – не менять место основного жительства, один раз в месяц являться на регистрацию – Вы обязаны исполнять. В противном случае УИИ вправе обратиться в суд с представлением об отмене условного осуждения на исполнение наказания реальным.

Судья