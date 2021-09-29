Жители Башкирии пожаловались на махинации при строительстве дороги

Средства потрачены, а дороги нет. В одном из сел Уфимского района жители подозревают местную администрацию в махинациях с ремонтом дорог. Сельчане сложились и выделили на работы свыше 160 тысяч рублей, около 800 тысяч должны были выделить из бюджета муниципалитета. Ремонт делать начали еще 4 года назад, но до сих пор не завершили.

Рустам Мустаев, как и все водители, живущие на улице Березовой в селе Кумлекуль, является частым клиентом шиномонтажных сервисов. Одного комплекта шин хватает когда на сезон, когда на два. Въезд на улицу начинается с дороги без какого-либо покрытия, ямы через каждый метр, а мимо жилых домов приходится ехать по острым камням внушительных размеров.

Машины страдаю третий год. Должны были засыпать мелкой щебенкой, но только отписываются. Обещают сделать, но ничего не делают. Рустам Мустаев, житель с. Кумлекуль

Раньше вместо камней здесь была грунтовка в ямах и выбоинах, как и на въезде в деревню. Без дорожной инфраструктуры люди жили до 2016 года. Тогда администрация Уфимского района, со слов жителей, предложила им ремонт улицы по одной из программ, где основную часть работ оплачивает район, а часть денег выделяют сами жители.

Мы откликнулись на это предложение, потому что других вариантов не видели, и собрали сумму 161 500 рублей. Деньги мы перечислили сельсовету, чек имеется. Осень 2017 года дорогу начали ремонтировать. Денис Бородин, житель с. Кумлекуль

Со слов жителей, на ремонт потратили почти миллион рублей. Подрядчик начал укладку 350 метров улицы. Дорогу осталось отсыпать мелким щебнем, но в 2019 году внезапно работы прекратились. И вот спустя два года сельчане решили обратиться в прокуратуру.

Мы за свои и за бюджетные деньги получили недоделанный результат. Администрация нам навстречу не идет, поэтому мы отправили запрос в прокуратуру. Денис Бородин, житель с. Кумлекуль

А вот такую картину наблюдают жители во время осадков. Доходит до того, что до школы не добраться без болотной обуви.

В сапогах до остановки доходим, переобуваемся, дальше идем на работу и в школу. Обувь оставляем возле остановки, прячем в кустах. Флора Калимуллина

Подрядчик, который давал гарантийный срок до мая 2019 года, сейчас уверяет, что тогда сыпать мелкую щебенку не было смысла из-за больших строек по улице Березовой, но сейчас уже дают новое обещание.

Мы делали в прошлом году мучительно, погоду ловили. От своих обязательств не отказываемся, до конца октября досыплем мелкую щебенку, приведем в порядок. Сергей Гайсин, главный инженер дорожно-строительного управления «ОКС»