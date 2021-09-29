МЧС Башкирии: с начала года в пожарах погибло 186 жителей республики

С начала года в Башкортостане произошло более 8700 пожаров, в которых погибли 186 человек. Печальные цифры статистики сегодня озвучили на брифинге, в котором приняли участие члены правительства и спасатели.

Существенно усугубили ситуацию этим летом лесные пожары. Однако было отмечено, что большую помощь в их тушении оказали добровольцы. Было сказано, что для них намерены готовить специальные обучающие курсы. Кроме того, будут созданы зональные центры, куда закупят дополнительную технику для тушения.

Как отметили специалисты, осенью число пожаров возрастает, и во многом это связано с использованием обогревателей, которые могут стать причиной возгорания. Эффективной мерой защиты являются дымовые извещатели, благодаря которым за 5 лет спаслись 648 человек, треть из них – дети. Однако нередко мошенники продают их по квартирам по завышенным ценам, и таких предложений нужно остерегаться.

Никто от сотрудников МЧС или Госкомитета по ЧС такие предложения не делает. Мы это делаем на безвозмездной основе. Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

На брифинге наградили представителей средств массовой информации, которые сделали вклад в пропаганду безопасности и защиту от пожаров. Среди них была и наша коллега – ведущая программы «Счастливый час» Альфия Юсупова.