Три вуза Уфы будут ежегодно получать грант в 100 млн рублей

Три башкирских вуза будут ежегодно до 2030 года получать грант по 100 млн рублей на развитие. В Минобрануки страны определили университеты, которые войдут в программу «Приоритет-2030». Впрочем, нынешняя победа – еще не все. Учебные заведения теперь поборются за специальную часть гранта, а это почти миллиард рублей.
О чем говорят гены? Главная загадка, которую намерены разгадать ученые. В лаборатории популяционной генетики будут исследовать различные виды ДНК и их мутации, чтобы выявить взаимосвязь с появлением злокачественных опухолей. Научный коллектив Башгосуниверситета уже имеет большой задел в этой области, но не хватает технологий. Для полноценного исследования здесь намерены построить новую лабораторию.
Подобные инновационные исследовательские площадки появятся и по другим направлениям. Например, на базе института физики создадут лабораторию дизайна новых материалов. В корне пересмотрят и подготовку кадров, внедряя программы по обучению новым специальностям.
Башгосуниверситет стал одним из трех уфимских вузов, которые вошли в программу «Приоритет 2030», благодаря чему ежегодно из федерального бюджета на развитие и модернизацию будут выделяться по 100 млн рублей. Грант также получили в УГНТУ и Башкирском медицинском университете. Там к 2030 году от вуза ждут новых современных решений в области офтальмологии, а также в части развития медицинского туризма.
Цель программы «Приоритет 2030» – определить университеты, которые станут лидерами в создании новых знаний и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Выпускники таких вузов должны быть конкурентоспособны на мировом рынке, ничем не уступая западным специалистам. Все вузы из списка теперь могут претендовать на специальную часть гранта, а это почти 1 млрд рублей. Победителей главного приза должны объявить к концу этой недели.