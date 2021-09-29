Три вуза Уфы будут ежегодно получать грант в 100 млн рублей

Три башкирских вуза будут ежегодно до 2030 года получать грант по 100 млн рублей на развитие. В Минобрануки страны определили университеты, которые войдут в программу «Приоритет-2030». Впрочем, нынешняя победа – еще не все. Учебные заведения теперь поборются за специальную часть гранта, а это почти миллиард рублей.

О чем говорят гены? Главная загадка, которую намерены разгадать ученые. В лаборатории популяционной генетики будут исследовать различные виды ДНК и их мутации, чтобы выявить взаимосвязь с появлением злокачественных опухолей. Научный коллектив Башгосуниверситета уже имеет большой задел в этой области, но не хватает технологий. Для полноценного исследования здесь намерены построить новую лабораторию.

Полученные результаты позволят не только охарактеризовать популяции Урало-Поволжья, но и в перспективе совершенствовать подходы к ранней диагностике рака и разработку новых подходов к терапии, повышению эффективности таргетных препаратов. Дарья Прокофьева, доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины БашГУ

Подобные инновационные исследовательские площадки появятся и по другим направлениям. Например, на базе института физики создадут лабораторию дизайна новых материалов. В корне пересмотрят и подготовку кадров, внедряя программы по обучению новым специальностям.

Например, в школе сейчас очень высокая потребность в преподавателях, связанных не только с обучением информатики. Университет будет готовить в том числе цифровых педагогов, игропедагогов, менторов стартапов, тьюторов и других, которые также будут развиваться в университете. Светлана Мустафина, профессор по научной и инновационной работе БашГУ

Башгосуниверситет стал одним из трех уфимских вузов, которые вошли в программу «Приоритет 2030», благодаря чему ежегодно из федерального бюджета на развитие и модернизацию будут выделяться по 100 млн рублей. Грант также получили в УГНТУ и Башкирском медицинском университете. Там к 2030 году от вуза ждут новых современных решений в области офтальмологии, а также в части развития медицинского туризма.

Делать новые научные открытия, быстро внедрять в практику достижения современной медицины и даже самим начать производить новый высокотехнологичный продукт, клеточные технологии – вот на это все мы теперь имеет господдержку в лице этом первого транша 100 млн рублей. Валентин Павлов, ректор БГМУ