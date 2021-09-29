«Салават Юлаев» одолел екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду

«Салават Юлаев» продолжает побеждать и по-прежнему меньше всех команд пропускает в КХЛ. Сегодня уфимцы принимали на своем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Трижды подопечные Томи Ламсы отличались в большинстве. Шайбы забрасывали Шакир Мухамадуллин, Николай Кулёмин и Сакари Маннинен. У соперников во втором периоде отличился Станислав Бочаров. А за минуту до финальной сирены сократил разницу в счете Шэйн Принс.