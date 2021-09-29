В Уфе прошел всероссийский турнир по бадминтону имени Салавата Юлаева

На соревнованиях в Уфе приняли участие чемпионка Европы и кандидат на участие в Сурдлимпийских играх по бадминтону. В столице республики прошел всероссийский турнир имени Салавата Юлаева. Представители уфимской спортшколы завоевали там более 20 медалей различного достоинства.
Полный комплект наград, и это только за последний месяц. В сентябре уфимка Галина Мезенцева успела выступить на европейском и российском первенствах. В Словении в командных соревнованиях спортсменка завоевала золотую медаль. Там же в личном зачете в женском одиночном разряде стала второй. Позже в Саратове в командном чемпионате страны среди взрослых Мезенцева помогла сборной Башкортостана подняться на третью ступень пьедестала.
Несмотря на высокие достижения на европейских и российских соревнованиях, турнир в Уфе Мезенцева рассматривала как возможность набрать рейтинговые очки, а потому серьезно к нему готовилась. По своему возрасту бадминтонистка уже и так одна из лучших в стране. В свои 15 Галина выступает в сборных до 17 лет и старше. Всего на соревнования в столицу республики приехали более 70 спортсменов. Среди них гости из Омска, Перми, Челябинска, Октябрьского и Межгорья. Принимала участие в турнире и Карина Хакимова – уфимка претендует на попадание в российскую команду на Сурдлимпийские игры в 2022 году.
Лучшие результаты в соревнованиях показали представители уфимской спортшколы. На их счету более 20 наград различного достоинства. Абсолютным чемпионом турнира стал Никита Лемешко. Он заработал 3 золотые медали в разных разделах. Карина Хакимова завоевала по одному золоту, серебру и бронзе, у Мезенцевой первое и второе место.