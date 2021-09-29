В Уфе прошел всероссийский турнир по бадминтону имени Салавата Юлаева

На соревнованиях в Уфе приняли участие чемпионка Европы и кандидат на участие в Сурдлимпийских играх по бадминтону. В столице республики прошел всероссийский турнир имени Салавата Юлаева. Представители уфимской спортшколы завоевали там более 20 медалей различного достоинства.

Полный комплект наград, и это только за последний месяц. В сентябре уфимка Галина Мезенцева успела выступить на европейском и российском первенствах. В Словении в командных соревнованиях спортсменка завоевала золотую медаль. Там же в личном зачете в женском одиночном разряде стала второй. Позже в Саратове в командном чемпионате страны среди взрослых Мезенцева помогла сборной Башкортостана подняться на третью ступень пьедестала.

На каждую игру настраивалась, что надо биться за свою страну. Каждая игра была важная, и была ответственность за команду. И на каждую игру настраивалась максимально. Галина Мезенцева. победительница командного первенства Европы по бадминтону

Несмотря на высокие достижения на европейских и российских соревнованиях, турнир в Уфе Мезенцева рассматривала как возможность набрать рейтинговые очки, а потому серьезно к нему готовилась. По своему возрасту бадминтонистка уже и так одна из лучших в стране. В свои 15 Галина выступает в сборных до 17 лет и старше. Всего на соревнования в столицу республики приехали более 70 спортсменов. Среди них гости из Омска, Перми, Челябинска, Октябрьского и Межгорья. Принимала участие в турнире и Карина Хакимова – уфимка претендует на попадание в российскую команду на Сурдлимпийские игры в 2022 году.

В сентябре завоевала золотую медаль в одиночке, золотую медаль в парном разряде и бронзовую медаль в смешанном разряде. Чемпионат являлся отборочным перед Сурдлимпийскими играми. Николай Федоров, исполнительный директор федерации по бадминтону Республики Башкортостан