В Уфе в сгоревшем многоквартирном доме обнаружили фрагменты тела

Вчера, 29 сентября, в Уфе произошел пожар в расселенном двухэтажном доме. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 22:26. Об этом сообщает ИА "Башинформ", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 0:09. Огонь на рядом стоящие строения не распространился.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тела. В настоящее время устанавливается личность погибшего. На месте происшествия работает дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.