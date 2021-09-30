Житель Башкирии на глазах дочери переломал бывшей возлюбленной ребра и челюсть

Вопиющий случай произошел в декабре прошлого года. Подсудимый, находившийся в нетрезвом виде, в ходе ссоры ударил свою бывшую возлюбленную два раза кулаком в висок и челюсть. Женщина побежала в ванную комнату, однако изверг настиг ее, схватил за волосы, поволок обратно на кухню и ударил ладонью по щеке, после чего несколько раз пнул несчастную по ребрам.