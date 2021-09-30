В Уфе приостановили работу кафе из-за мигранта

В столице Башкирии временно приостановили работу одного из кафе. Оказалось, что владелец заведения нарушил миграционное законодательство, сообщили в пресс-службе ФССП Башкирии.

В ходе проверки было установлено, что владелец кафе привлек к работе 21-летнего уроженца Таджикистана в качестве продавца еды. Тем самым он нарушил миграционное законодательство.

Двери кафе опечатали судебные приставы. Работа заведения приостановлена на 14 дней. В течение данного времени сотрудники надзорного ведомства будут проверять сохранность пломб.