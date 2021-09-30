Житель Уфы устроил в аптеке дебош и подрался с посетителем

В башкирской столице пьяный мужчина устроил дебош в одной из аптек. На место инцидента направились росгвардейцы.

Фото №1 - Житель Уфы устроил в аптеке дебош и подрался с посетителем

В пресс-службе Росгвардии Башкирии рассказали, что пьяный посетитель начал конфликт с фармацевтом - ему была интересна сумма денег, которая находится в кассе. За фармацевта заступился посетитель, после чего между мужчинами началась драка.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали зачинщика конфликта. Им оказался 37-летний житель Уфы, которого разыскивают за неуплату алиментов детям. Его передали сотрудникам ФССП.

Фото: Пресс-служба Росгвардии РБ.

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