Житель Уфы устроил в аптеке дебош и подрался с посетителем

В башкирской столице пьяный мужчина устроил дебош в одной из аптек. На место инцидента направились росгвардейцы.

В пресс-службе Росгвардии Башкирии рассказали, что пьяный посетитель начал конфликт с фармацевтом - ему была интересна сумма денег, которая находится в кассе. За фармацевта заступился посетитель, после чего между мужчинами началась драка.