В Башкирии осудили мужчину, который украл у 92-летней бабушки 175 тысяч рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в преступном деянии. Им оказался 42-летний житель Кигинского района. На следующий день после кражи предполагаемый был задержан сотрудниками полиции в ювелирном магазине при покупке украшений для себя и бывшей супруги.

пресс-служба МВД Башкирии