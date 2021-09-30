В Башкирии осудили мужчину, который украл у 92-летней бабушки 175 тысяч рублей

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Кигинского района, который украл у 92-летней бабушки 175 тысяч рублей. Вопиющий случай произошел в июле текущего года.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, выдернул навесной замок двери и проник в дом пенсионерки. Пока бабушка находилась в огороде, злоумышленник похитил из серванта 175 тысяч рублей.
В отношении грабителя возбудили уголовное дело. Неизрасходованные 150 тысяч рублей были возвращены пенсионерке. Мужчину приговорили к двум годам тюрьмы.