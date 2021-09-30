В Оренбургской области найдены тела трёх студенток из Башкирии

В городе Гай Оренбургской области найдены тела трёх студенток из Башкирии с ножевыми ранениями. Подробности сообщает ИА «Башинформ».

Тела студенток были найдены в ночь с 29 на 30 сентября. Тело одной несчастной лежало во дворе дома, а две другие были найдены в подожженной квартире, которую студентки снимали. Известно, что одна из девушек – уроженка Кугарчинского района, а две другие – Баймакского. Несчастным было 17, 19 и 20 лет. Они учились в местном медицинском колледже.

Фото №1 - В Оренбургской области найдены тела трёх студенток из Башкирии

По предварительной информации, девушки скончались от ударов топором. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента выясняются.

Фото: ГАЙ.РФ

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