В Оренбургской области найдены тела трёх студенток из Башкирии

Тела студенток были найдены в ночь с 29 на 30 сентября. Тело одной несчастной лежало во дворе дома, а две другие были найдены в подожженной квартире, которую студентки снимали. Известно, что одна из девушек – уроженка Кугарчинского района, а две другие – Баймакского. Несчастным было 17, 19 и 20 лет. Они учились в местном медицинском колледже.