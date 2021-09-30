В Уфе суд изъял имущество экс-начальника отдела ГИБДД

Суд в Уфе вынес решение по делу о коррупционном скандале экс-начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова.
Напомним, инспектор ГИБДД долгое время был в розыске. У Ильдуса Шайбакова было обнаружено имущество на 44 млн рублей, законность происхождения которого он доказать не смог. На самого инспектора и членов его семьи были оформлены три офисных помещения общей площадью 700 кв.м., квартира, загородный дом с участком в элитном поселке и два внедорожника.
Всё имущество Ильдуса Шайбакова, а также 60 088 долларов, 20 евро и 66 090 рублей будут переданы в доход государства. Однако решение в законную силу пока не вступило.