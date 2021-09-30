В Уфе суд изъял имущество экс-начальника отдела ГИБДД

Напомним, инспектор ГИБДД долгое время был в розыске. У Ильдуса Шайбакова было обнаружено имущество на 44 млн рублей, законность происхождения которого он доказать не смог. На самого инспектора и членов его семьи были оформлены три офисных помещения общей площадью 700 кв.м., квартира, загородный дом с участком в элитном поселке и два внедорожника.