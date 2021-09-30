Стало известно, сколько жителей России работает сверхурочно

Интересное исследование провёл портал «Работа.ру». Эксперты выяснили, сколько россиян работает сверхурочно.
В частности, 48% опрошенных систематически перерабатывают. 29% из них заявили, что работают сверхурочно от трёх до пяти часов в неделю. Ещё 37% опрошенных отметили, что лишь иногда задерживаются на рабочем месте. И всего лишь 15% заявили, что всегда стараются уходить с работы вовремя.
По данным исследования, больше всего перерабатывают сотрудники сфер транспорта и логистики, промышленности, продаж, строительства и медицины. При этом 70% опрошенных отметили, что работодатель не оплачивает сверхурочное время. Лишь 5% получают вознаграждение за переработки в размере более 50% заработной платы.