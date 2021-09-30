Стало известно, сколько жителей России работает сверхурочно

В частности, 48% опрошенных систематически перерабатывают. 29% из них заявили, что работают сверхурочно от трёх до пяти часов в неделю. Ещё 37% опрошенных отметили, что лишь иногда задерживаются на рабочем месте. И всего лишь 15% заявили, что всегда стараются уходить с работы вовремя.