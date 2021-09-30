В Уфе мужчина украл платёжный терминал

В дежурную часть Уфы обратились сотрудники одного из продуктовых магазинов и сообщили, что неизвестный похитил платежный терминал. Сумма ущерба составила свыше 21 тысячи рублей.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что правоохранители уже задержали воришку. Им оказался 40-летний мужчина, имеющий судимость. Он раскаялся в содеянном.
Полицейские, внимательно изучив записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения, установили, что к краже причастен мужчина. Он, как добросовестный посетитель супермаркета, на кассе оплатил продукты, а терминал-телефон спрятал в кармане, посчитав его за приятный бонус. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что, увидев оставленное без присмотра устройство, решил забрать его с собой. Он думал, что это смартфон, однако, позже рассмотрев, понял, что такая техника ему не понадобится и выбросил ее.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении задержанного правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".