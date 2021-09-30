Эксперты Башкирии назвали самый загрязненный промышленный город

Специалисты Башгидрометцентра сообщили об уровне загрязненности промышленных городов республики. В частности, исследования были проведены в Уфе, Благовещенске, Туймазах, Салавате и Стерлитамаке.

В августе самые высокие показатели по загрязненности были выявлены в Салавате, где зарегистрировано 21 превышение этилбензола в 7,5 раз. Также большое количество вредных веществ в воздухе выявлено в Уфе.