В Башкирии водитель «скорой» устроил ДТП из-за 24-часового рабочего дня

23 июня на автодороге Улукулево-Кабаково произошла авария с машиной скорой помощи. Гострудинспекция провела собственное расследование произошедшего.

Напомним, в машине скорой находился 50-летний водитель и 41-летняя фельдшер Кармаскалинской ЦРБ. В один момент мужчина не справился с управлением и наехал на металлическую трубу моста. Машина перевернулась, упала на левый бок.

Водитель и пассажир получили различные травмы и были госпитализированы. Оказалось, мужчина не соблюдал скоростной режим. Как заявил сам сотрудник больницы, он пытался объехать яму на дороге.

Выяснилось, что водителю скорой помощи был установлен рабочий день в 24 часа. При этом и техосмотром занимался сам водитель. Так как рабочий день осуществляющих перевозки для учреждений здравоохранения не должен превышает 12 часов, работодателю был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.