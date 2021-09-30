В Башкирии за сутки выявили 420 заболевших коронавирусом

За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 420 человек. Это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Общее количество заболевших достигло 66 879. С выздоровлением выписали за сутки 512 пациентов, а за всё время – 58 334. Скончался ещё 21 человек (за всё время – 1615).