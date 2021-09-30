В Уфе женщине угрожал убийством родной племянник

В полицию Уфы обратилась местная жительница. Уфимка рассказала, что её родной 46-летний племянник угрожал ей убийством.

Как выяснило следствие, сестра уфимки попросила посмотреть за домом в её отсутствие. Женщина стабильно приходила в квартиру родственницы, пока в один из дней у неё не произошёл конфликт с сыном сестры.

Мужчина начал оскорблять родственницу, схватил нож и грозился убить. Уфимка не растерялась и вызывала полицию. Оказалось, обвиняемый уже ранее имел проблемы с законом. Было возбуждено уголовное дело.