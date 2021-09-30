Хоккеистки «Агидели» вернулись в Уфу с Кубком ЖХЛ

Чемпионки ЖХЛ вернулись в Уфу. В столицу республики приехали обладательницы Кубка Женской хоккейной лиги – команда «Агидель». 

Напомним, решающий матч сезона прошел 11 сентября. Тогда в заключительной игре трёхмачтового противостояния уфимки одержала победу над «КРС Ванке Рэйз». Но на родину хоккеистки прилетели только сейчас. После предсезонного турнира и выездных матчей нового сезона.

Финал прошлого розыгрыша ЖХЛ был перенесен из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией у игроков «Агидели».

Будем стараться, чтобы Кубок еще дольше был у нас. Не будем отдавать его больше никому. Секрет наш всеми известен – командная игра и самоотдача.

Мария Печникова, капитан ЖХК «Агидель»
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