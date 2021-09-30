Минздрав Башкирии рассказал о новорожденных с коронавирусом

С 23 августа в Уфе на базе больницы №17 работает инфекционное отделение для самых маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией. Главный врач медицинского учреждения Нурсиля Абсалямова рассказала о работе отделения.

Стало известно, что с начала работы в медучреждение поступило уже 30 детей. 11 маленьких пациентов перевели из других больниц, а 19 – из поликлиник. С родителями малышей постоянно поддерживается связь через Zoom. В отделении установлено 11 камер видеонаблюдения.

За последние сутки из отделения были выписаны 17 пациентов. Два малыша будут долечиваться амбулаторно, а 15 новорожденных получили отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Территория зонирована на «грязную» и «чистую». Вход в «чистую» зону осуществляется через санитарный пропускник. Выход из «грязной» зоны осуществляется через шлюз (снятие использованных СИЗ для дезинфекции и обработки с последующей утилизацией при использовании одноразовых комплектов). Работа в «красной» зоне ведется в защитном комбинезоне, шапочке, респираторе класса защиты FFP3, защитных очках, бахилах, медицинских перчатках. Нурсиля Абсалямова