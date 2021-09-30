Минздрав Башкирии рассказал о новорожденных с коронавирусом

С 23 августа в Уфе на базе больницы №17 работает инфекционное отделение для самых маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией. Главный врач медицинского учреждения Нурсиля Абсалямова рассказала о работе отделения.
Стало известно, что с начала работы в медучреждение поступило уже 30 детей. 11 маленьких пациентов перевели из других больниц, а 19 – из поликлиник. С родителями малышей постоянно поддерживается связь через Zoom. В отделении установлено 11 камер видеонаблюдения.
За последние сутки из отделения были выписаны 17 пациентов. Два малыша будут долечиваться амбулаторно, а 15 новорожденных получили отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Фото: Дёмская больница.