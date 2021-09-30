В Уфе пройдет гала-концерт «Я люблю тебя, жизнь»

«Я люблю тебя, жизнь». Гала-концерт с таким названием пройдет 1 октября в Уфе. Он посвящен республиканскому фестивалю художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения. Сегодня прошла репетиция концерта.
В юбилейном фестивале приняли участие 2200 самодеятельных артистов. В рамках конкурсной программы было представлено более 350 творческих номеров. Победителями фестиваля признали 69 из них. Искрометным творчеством артистов «серебряного» возраста жители республики смогут насладиться, не выходя из дома. 1 октября с 14:00 до 16:00 гала-концерт будет транслировать телеканал БСТ.