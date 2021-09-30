Башкирии одобрили получение инфраструктурного бюджетного кредита

В России продолжают развиваться проекты по развитию инфраструктуры с финансированием. В частности, активно развивается программа «Инфраструктурное меню».
Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что 75 субъектов России направили заявки на общую сумму 975,7 млрд рублей. Это превышает утвержденный лимит в 500 млрд рублей.
Правкомиссия одобрила для Башкирии бюджетный кредит на 14,8 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство в новых микрорайонах объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территории Уфы и Нефтекамска. Так, в столице республики будет построена школа на 2200 мест. Помимо этого в проекты включены работы по развитию транспортной сети: планируется реконструкция и строительство дорог, развязок, а также строительство Южного обхода Уфы с мостовым переходом через реку Белую. Для новых микрорайонов будут закуплены автобусы. Проектом запланирован ввод свыше 5,7 млн кв. м жилья и создание более 20 тыс. рабочих мест.
Для развития транспортной инфраструктуры в Ростовской области одобрен бюджетный кредит в объёме около 15,4 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию и создание трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону. По итогам реализации проекта будет создано и реконструировано 122,8 км трамвайных путей и закуплено 98 новых трёхсекционных трамваев.
Самарская область получит кредит в объёме около 10,4 млрд рублей для развития сети метрополитена в Самаре в рамках комплексного развития территорий и проекта «Безымянка: новое дыхание». На выделенные средства будет построена станция «Театральная», что позволит решить вопрос эффективной перевозки 3,5 миллиона пассажиров в год из быстрорастущих промышленных районов города. В ходе обсуждения заявки Марат Хуснуллин попросил ускорить сроки реализации проекта и завершить строительство в I квартале 2024 года.
Более 2,5 млрд рублей будет выделено Сахалинской области для комплексной реконструкции аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) им. А.П.Чехова.
Для развития транспортной инфраструктуры в Калужской области в дополнение к ранее одобренной заявке выделено свыше 0,5 млрд рублей в рамках установленного лимита. Средства направят на реконструкцию путепроводов «Синие мосты», что будет способствовать реализации планов жилищного строительства.
Белгородская область получит финансирование в объёме 4,4 млрд рублей для комплексного развития новых микрорайонов с современной инфраструктурой в 15-минутной доступности. Проект обеспечит ввод жилья, как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных, в объёме около 900 тыс. кв. м и позволит создать более 4,7 тыс. рабочих мест. За счёт бюджетного кредита в рамках проекта будут построены инженерные сети и коммуникации ЖКХ, а также объекты социальной инфраструктуры – детский сад на 100 мест, школа на 1000 мест и поликлиника. «У нас Белгородская область по итогам прошлого года – лидер по строительству жилья. Я понимаю, что тяжело держать эту планку, но прошу вас не сдавать позиций – с учётом той поддержки, что оказывается регионам», – сказал Марат Хуснуллин.
Почти 2 млрд рублей бюджетных кредитов будет направлено в Тамбовскую область для создания транспортной и инженерной инфраструктуры при комплексной застройке микрорайонов с планируемым объёмом ввода жилья 375 тыс. кв. м и обеспечением более 3,8 тыс. рабочих мест.
Тульская область получит кредитование в объёме более 5,2 млрд рублей для обеспечения инженерной инфраструктурой при комплексной застройке территорий многоквартирными, малоэтажными и индивидуальными домами, а также для развития инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», что позволит улучшить инновационный, производственный и экспортный потенциал региона.
Бюджетный кредит в размере около 0,9 млрд рублей одобрен Карачаево-Черкесской Республике для реализации проекта по развитию туристско-рекреационного комплекса «Домбай». В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Ожидаемый эффект от проекта – увеличение туристического потока на 370 тысяч туристов в год.
Подводя итоги заседания, Марат Хуснуллин напомнил, что сегодня заканчивается приём заявок на предоставление бюджетных кредитов, которые будут выделяться до конца 2023 года на финансирование развития региональной инфраструктуры.