Башкирии одобрили получение инфраструктурного бюджетного кредита

Белгородская область получит финансирование в объёме 4,4 млрд рублей для комплексного развития новых микрорайонов с современной инфраструктурой в 15-минутной доступности. Проект обеспечит ввод жилья, как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных, в объёме около 900 тыс. кв. м и позволит создать более 4,7 тыс. рабочих мест. За счёт бюджетного кредита в рамках проекта будут построены инженерные сети и коммуникации ЖКХ, а также объекты социальной инфраструктуры – детский сад на 100 мест, школа на 1000 мест и поликлиника. «У нас Белгородская область по итогам прошлого года – лидер по строительству жилья. Я понимаю, что тяжело держать эту планку, но прошу вас не сдавать позиций – с учётом той поддержки, что оказывается регионам», – сказал Марат Хуснуллин.