В Уфе таксист налетел с ножом на водителя и пешехода

Пресс-служба МВД по Башкирии рассказала о жутком происшествии. В Уфе таксист напал с ножом на водителя и пешехода.

Инцидент произошёл накануне, 29 сентября, поздно вечером. На улице Братьев Кадомцевых зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием такси «Лады Веста», которым управлял 42-летний уфимец, и «Киа Оптима», за рулём которой находился 28-летний лейтенант полиции.

Между участниками аварии быстро завязалась перепалка. Водитель такси и его 38-летний пассажир напали на автовладельца и ударили его ножом. На помощь пострадавшему подоспели двое прохожих, одного из которых тоже ранили. Неравнодушным пострадавшим оказался 29-летний житель Иглинского района.

Прибывшие полицейские задержали водителя такси и его пассажира и изъяли нож. Оказалось, оба были ранее судимы не один раз. В том числе, за причинение тяжкого вреда здоровью. Пострадавшие госпитализированы. А по факту нападения возбуждено уголовное дело.