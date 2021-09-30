Жителям Уфы потребуется пять лет, чтобы накопить на квартиру

Эксперты компаний hh.ru и Циан провели интересное исследование. Они выяснили, сколько потребуется копить жителям регионов, чтобы купить однокомнатную квартиру.

Специалисты сопоставили среднюю зарплату в городах и среднюю стоимость квартиры. Уфа вошла в десятку городов, жителям которых потребуется копить дольше всего. Со среднестатистической зарплатой уфимцу придется копить пять с половиной лет, чтобы приобрести однокомнатную квартиру.

К слову, эксперты отметили, что горожанину придется откладывать всю зарплату за исключением прожиточного минимума.