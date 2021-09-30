В Уфе ушла из жизни 44-летняя врач-невролог

В Уфе скончалась 44-летняя врач-невролог Разиля Диваева. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения Башкирии.

Разиля Диваева проработала в республиканской клинической больнице №2 более 20 лет. Коллеги отзываются о погибшем медике как о хорошем специалисте и добром друге.

По предварительной информации, врач скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Если это будет доказано, семье погибшей будет оказана финансовая помощь. Расследование случая инфицирования врача уже проводится.