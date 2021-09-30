В Башкирии примут меры для повышения темпов вакцинации

Радий Хабиров принял участие в проверке работы инфекционного центра в Уфимском районе. Руководитель региона проинспектировал условия для пациентов в учреждении. В центре находятся 429 человек, хотя здание рассчитано на 400 мест. Пациенты лежат в коридорах. Свободных мест в палатах пока нет.

Мы мониторим заполняемость коечного фонда в медицинских учреждениях республики. Инфекционный центр в Зубово максимально заполнен, и врачи работают здесь в тяжёлых условиях. Нас настораживает, что жители не вакцинируются против коронавируса. При этом мы видим, что не привитые жители часто переносят болезнь в тяжёлой форме.

Большинство больных не вакцинировались. Руководитель региона сообщил, что на ближайшем заседании оперштаба по противодействию коронавирусу будут приняты меры, ориентированные на повышение количества вакцинированных. Вместе с Главой региона центр посетил и министр здравоохранения республики. Максим Забелин отметил, что с начала сентября выросла заболеваемость среди школьников до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет. По мнению эпидемиологов, это связано с возвращением учащихся и преподавателей в школы и вузы после каникул.