В Башкирии примут меры для повышения темпов вакцинации

Радий Хабиров принял участие в проверке работы инфекционного центра в Уфимском районе. Руководитель региона проинспектировал условия для пациентов в учреждении. В центре находятся 429 человек, хотя здание рассчитано на 400 мест. Пациенты лежат в коридорах. Свободных мест в палатах пока нет.

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Мы мониторим заполняемость коечного фонда в медицинских учреждениях республики. Инфекционный центр в Зубово максимально заполнен, и врачи работают здесь в тяжёлых условиях. Нас настораживает, что жители не вакцинируются против коронавируса. При этом мы видим, что не привитые жители часто переносят болезнь в тяжёлой форме.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большинство больных не вакцинировались. Руководитель региона сообщил, что на ближайшем заседании оперштаба по противодействию коронавирусу будут приняты меры, ориентированные на повышение количества вакцинированных. Вместе с Главой региона центр посетил и министр здравоохранения республики. Максим Забелин отметил, что с начала сентября выросла заболеваемость среди школьников до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет. По мнению эпидемиологов, это связано с возвращением учащихся и преподавателей в школы и вузы после каникул.

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