В Башкирии ужесточат антиковидные меры из-за низких темпов вакцинации

Практически все забито, по коридорам люди лежат, и врачи работают в таких серьезных оборотах. Нас очень беспокоит, что население все активнее не хочет прививаться. Мы разные меры принимали, чтобы убедить людей делать прививку, эту работу продолжим. Нужно уже принимать организационные меры: если ты не вакцинирован, будь добр, не создавай угрозы для других. Мы будем защищать вакцинированных и тех, у кого высокий титр антител после болезни. Мы будем создавать механизмы, чтобы они не пересекались в больницах, школах, в транспорте.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан