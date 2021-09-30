В Башкирии ужесточат антиковидные меры из-за низких темпов вакцинации

Глава Башкирии поручил министерствам и ведомствам предложить конкретные меры, которые позволят нарастить темпы вакцинации, а также ужесточить профилактику и контроль за строгим соблюдением масочного режима в общественном транспорте, учреждениях культуры, спорта и образования.
Радий Хабиров сегодня посетил инфекционный центр в Зубово – ковид-госпиталь заполнен, кроватями заставлены и коридоры. При проектной вместимости 400 человек лечение здесь проходят 429 пациентов. Более половины в тяжелом состоянии и все они не вакцинированы. При этом врачи отмечают, что вирус стал более агрессивным. Пациентов, поступающих сюда даже в состоянии средней тяжести, через пару дней медики вынуждены подключать к кислороду.
Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На повестке дня – наращивание темпов вакцинации от COVID-19, профилактика заражений в местах массового пребывания жителей и на общественном транспорте.
К 1 октября нужно было вакцинировать 80 процентов населения республики, но по факту прививку сделали лишь чуть более половины. «А это не просто абстрактные цифры, а точный математический расчёт. Лишь достигнув установленных показателей, мы придем к коллективному иммунитету и сможем вернуться к нормальной жизни», – отметил Радий Хабиров.
Эпидемиологии фиксируют рост заболеваемости среди школьников до 14 лет и пожилых людей старше 65. В связи с этим антиковидные меры в республике будут ужесточать.