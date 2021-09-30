В Башкирии ужесточат антиковидные меры из-за низких темпов вакцинации

Глава Башкирии поручил министерствам и ведомствам предложить конкретные меры, которые позволят нарастить темпы вакцинации, а также ужесточить профилактику и контроль за строгим соблюдением масочного режима в общественном транспорте, учреждениях культуры, спорта и образования.

Радий Хабиров сегодня посетил инфекционный центр в Зубово – ковид-госпиталь заполнен, кроватями заставлены и коридоры. При проектной вместимости 400 человек лечение здесь проходят 429 пациентов. Более половины в тяжелом состоянии и все они не вакцинированы. При этом врачи отмечают, что вирус стал более агрессивным. Пациентов, поступающих сюда даже в состоянии средней тяжести, через пару дней медики вынуждены подключать к кислороду.

Фото №1 - В Башкирии ужесточат антиковидные меры из-за низких темпов вакцинации

– Вы вакцинированы? – Нет. – Почему? – Не знаю. Я из дома даже не выходила.

– Характер заболеваемости сейчас тяжелее, чем раньше? – Да, есть такая тенденция, что люди заболевают сильнее и тяжелее переносят, чем раньше мы наблюдали. Они поступают, вроде бы, не в таком тяжелом состоянии, но на 5-6 день становятся кислородозависимыми.

Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На повестке дня – наращивание темпов вакцинации от COVID-19, профилактика заражений в местах массового пребывания жителей и на общественном транспорте.

Фото №2 - В Башкирии ужесточат антиковидные меры из-за низких темпов вакцинации

К 1 октября нужно было вакцинировать 80 процентов населения республики, но по факту прививку сделали лишь чуть более половины. «А это не просто абстрактные цифры, а точный математический расчёт. Лишь достигнув установленных показателей, мы придем к коллективному иммунитету и сможем вернуться к нормальной жизни», – отметил Радий Хабиров. 

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Эпидемиологии фиксируют рост заболеваемости среди школьников до 14 лет и пожилых людей старше 65. В связи с этим антиковидные меры в республике будут ужесточать.

Практически все забито, по коридорам люди лежат, и врачи работают в таких серьезных оборотах. Нас очень беспокоит, что население все активнее не хочет прививаться. Мы разные меры принимали, чтобы убедить людей делать прививку, эту работу продолжим. Нужно уже принимать организационные меры: если ты не вакцинирован, будь добр, не создавай угрозы для других. Мы будем защищать вакцинированных и тех, у кого высокий титр антител после болезни. Мы будем создавать механизмы, чтобы они не пересекались в больницах, школах, в транспорте.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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