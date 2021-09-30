В Башкирии врачи рассказали о последствиях снижения темпов вакцинации

Темпы вакцинации снизились, число госпитализаций возросло. В республике в очередной раз побит антирекорд по суточной заболеваемости и смертности от коронавируса. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 420 жителей Башкортостана, от инфекции погиб 21 человек. Всего лечение в стационарах проходят 730 инфицированных, из них свыше 120 пациентов – дети. Свыше 40 человек находятся в тяжёлом состоянии, 13 пациентов на ИВЛ. При этом главной защитой по-прежнему остается вакцинация. Не затягивать с прививкой теперь советуют не только врачи, но и те, кто сейчас болеет ковидом.

Четвёртая волна ковида ударила по детям. Сейчас в республике новой коронавирусной инфекцией заражены 13 новорожденных. 125 несовершеннолетних лечатся в ковид-госпиталях, свыше 1200 детей находятся под наблюдением с подозрением на COVID-19.

Если за предыдущие месяцы население активно приходило на вакцинацию, то в настоящее время тех, кто пришел вакцинироваться, стало меньше. Результат мы видим, пожинаем его. С каждым днем увеличивается количество заболевших. Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

О том, что количество желающих сделать прививку снизилось, говорят не только цифры, но и практически пустой зал в Конгресс-холле. Если чуть больше месяца назад инъекцию здесь получали порядка 500 человек в день, то сейчас эти показатели упали в пять раз.

К сожалению, желающих вакцинироваться стало меньше. Парадоксальная ситуация: ковид-госпитали переполнены, а количество вакцинирующихся сокращается. Вирус меняется: начинает поражать молодых, детей. Руслан Султанов, руководитель пункта вакцинации в Конгресс-холле «Торатау»

Уже сегодня, стоя в центре вакцинации, Нина Георгиевна с ужасом вспоминает события полугодовой давности. Время, когда вместе со своей семьёй пожилая женщина провела в плену у ковида.

Это страшно. Болели тяжело. Рядом болели и умирали на наших глазах. Лучше перенести в легкой форме. Нина Халтурина, пенсионерка

Но даже несмотря на полученные антитела, отказ от прививки пожилая женщина даже не рассматривала. На вакцинацию Нина Георгиевна приехала месте со своей семьёй, чтобы избежать повторного заражения.

Ситуация осложняется тем, что сейчас в разгаре и сезонные заболевания гриппом. В день в 44-й уфимской поликлинике терапевты принимают порядка 250 пациентов. По словам врачей, из них примерно 50-70 человек получают положительный ПЦР-тест.

Данные поликлиники совпадают и с республиканскими. В июне вакцину получали порядка 20 тысяч человек в день, а сегодня эти цифры упали примерно в четыре раза. Но те, кто успел сделать прививку, уверяют: медлить не стоит. Болезнь коварна. Уже несколько недель муж Вероники Ганиевой буквально не может открыть глаз. Мужчина не успел привиться, в отличие от своей жены.

Он лежит, не может даже говорить. А я легко перенесла, немного приболела. Муж жалуется на боли в спине, пояснице, слабость. Вероника Ганиева