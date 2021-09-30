Таксист, напавший с ножом на водителя и пешехода в Уфе: «Разговора не получилось»

Полицейские расследуют ДТП в Уфе, которое для двоих закончилось ножевыми ранениями и больничной койкой. Установлено, что 42-летний уфимец, управляя автомобилем «Лада», врезался в «Киа», за рулем которой находился 28-летний мужчина. Возникла ссора.
На кадрах, предоставленных пресс-службой МВД по республике, видно, что водитель «Киа» не успевает выйти из авто, как получает несколько ударов ножом. И, возможно, нападавшие окончательно бы расправились с пострадавшим, если бы не помощь прохожего. Он бросился на обидчиков, но также получил несколько ударов в живот и грудь.
Благодаря оказанному сопротивлению и своевременной медицинской помощи обоим потерпевшим удалось выжить. Установлено, что нападавший был судим за угрозу убийством, незаконные хранение, изготовление наркотиков, а его сообщник – за изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, кражу и грабеж.
Добавим, что пострадавшим водителем «Киа» оказался 28-летний лейтенант полиции, сотрудник городского полка ДПС, который находился не на службе. Возбуждено уголовное дело.