Таксист, напавший с ножом на водителя и пешехода в Уфе: «Разговора не получилось»

Полицейские расследуют ДТП в Уфе, которое для двоих закончилось ножевыми ранениями и больничной койкой. Установлено, что 42-летний уфимец, управляя автомобилем «Лада», врезался в «Киа», за рулем которой находился 28-летний мужчина. Возникла ссора.

На кадрах, предоставленных пресс-службой МВД по республике, видно, что водитель «Киа» не успевает выйти из авто, как получает несколько ударов ножом. И, возможно, нападавшие окончательно бы расправились с пострадавшим, если бы не помощь прохожего. Он бросился на обидчиков, но также получил несколько ударов в живот и грудь.

Двое раненых мужчин были доставлены в больницу, сейчас им оказывается медицинская помощь. Прибывшие полицейские задержали нападавших – это двое уфимцев, ранее неоднократно судимые. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей отдела МВД по Республике Башкортостан

Благодаря оказанному сопротивлению и своевременной медицинской помощи обоим потерпевшим удалось выжить. Установлено, что нападавший был судим за угрозу убийством, незаконные хранение, изготовление наркотиков, а его сообщник – за изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, кражу и грабеж.

Хотел поговорить с ним, но разговора не получилось, нанес ему несколько ударов ножом. Потом какие-то люди подходили, которые вмешались в это. Я отмахивался и тоже несколько раз попал в них ножом. Задержанный