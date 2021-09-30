Жительница Уфы провела более 30 лет в рабстве в Туркменистане

Уфимка, которая провела в рабстве в чужой стране больше 30 лет, вернулась домой. Все это время родственники женщины были уверены, что она мертва. Мы стали свидетелями сенсационной встречи и первыми пообщались с туркменской пленницей. Шокирующие факты рабской жизни в кишлаке в эксклюзивном материале корреспондента телеканала БСТ.

Эту встречу семья Гульбины Гильвановой и сама женщина ждали больше 30 лет. Родные думали, что ее давно нет в живых. Умерла от болезни, несчастный случай или даже убийство – было много вариантов, но реальность повергла родственников одновременно в радость и шок. Все эти годы Гульбина была жива, но находилась в рабстве.

Безумный страх, в котором жила уфимка несколько десятков лет в чужой стране, смог отпустить ее лишь на терминале прилета аэропорта. Еще 19-летней гражданкой Советского Союза Гульбина Гильванова уехала в азиатскую республику якобы для знакомства с родителями молодого человека. Но мечты о сказочной жизни растворились в грязи отдаленного туркменского кишлака.

Убиралась в домах, работала в огородах. Когда возвращалась, меня избивал, издевался. Даже при своем сыне постоянно пинал. В полиции у него знакомые все, они точно такие же. Гульбина Гильванова

Молодой человек, в которого тогда влюбилась Гульбина, стал ее же рабовладельцем. В ауле под названием Лебап женщина обслуживала десятки чужих семей, а мужчина, с которым она жила, забирал всю прибыль себе.

Гульбина и ее родная сестра Рашида Судакова переписывались в начале 90-х, но в какой-то момент письма перестали доходить до адресата. Это их последняя совместная фотография и письмо. Тогда Рашида думала, что потеряла сестру навсегда.

Как сейчас выяснилось, о хорошей жизни в другой стране несчастная писала под давлением своего сожителя, а письма от сестры, судя по всему, были спрятаны. Чудо произошло в прошлом году, когда одна из жительниц аула, где работала Гульбина, узнала о ее судьбе и решила разыскать родных в соцсетях и таким способом вышла на Рашиду.

Девушка написала, говорит, что ищет родная сестра, она живая. Так начала общаться через людей, у которых она работала: она приходила к ним работать, а ей разрешали писать, звонить – так мы и общались. Рашида Судакова

Рашида Судакова стала обращаться во все инстанции, чтобы сестру вернули домой, но все ее просьбы были проигнорированы. Тогда уфимка написала главе республики. Неожиданно для нее Радий Хабиров отреагировал на просьбу женщины. Он связался с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и процесс по возвращению Гульбины на Родину был запущен.

Люди годами не могут оттуда выехать. В этом году она получила документ человека без гражданства. И загранпаспорт так же. Нам помогло наше руководство – Радий Фаритович. Рашида Судакова