В Башкирии убрали почти половину урожая сахарной свеклы

В республике выкопана почти половина посаженной сахарной свеклы. 160 тысяч тонн уже вывезены на заводы. Летняя засуха внесла свои коррективы, но тем не менее аграрии отмечают, что урожай неплохой. Сейчас погода благоволит сельхозработникам, поэтому уборочная кампания идет круглосуточно.

Гора свёклы, или, говоря правильно, кагат растет на глазах. Сладкие корнеплоды созрели. Опустошив бункер, механизатор Равиль Нуриманов вновь идет на линию уборки. На копке свеклы он трудится уже 6 лет. Говорит, работать комфортно – комбайн выполняет несколько функций одновременно.

Сначала ботву убирает, потом остатки дорезает, потом выкапывает. Следом начинается очистка от земли и грязи. Свекла нормальная, уборка нормально идет. Равиль Нуриманов, механизатор

В обособленном подразделении Буздяк 23 поля технической культуры. А это почти 2 тысячи гектаров. Более половины уже выкопано. На уборку корнеплодов аграрии вышли в первой половине сентября.

Планируем по расчетам уборку свеклы завершить в конце октября. Сейчас главное, чтобы были благоприятные условия. А так погода позволяет, будем убирать, стараться. Параллельно идет вывоз свеклы на Чишминский сахарный завод. Фидан Вильданов, старший агроном хозяйства

Хоть в этом году в регионе и стояла засуха, урожай сахарной свеклы в Буздякском районе составляет в среднем 410 центнеров с гектара. А при этом ее сахаристость – 19%. Показатели вполне достойные, говорят аграрии. На некоторых полях корнеплоды показывают и более высокую сахаристость. Два комбайна работают круглосуточно, механизаторы трудятся посменно. Погода хорошая.

В хозяйстве сейчас убирают и другую культуру. 7-метровая жатка лихо срезает шляпки подсолнуха. Комбайны бороздят поле, собирая черный урожай. Чтобы забить бункер вместимостью 3,5 тонны, механизаторы проходят по 1,5-2 гектара. Главное, чтобы дожди не испортили уборку.

Проще и легче, когда дождей нет. Сухо, и самим приятно работать. Азат Хаматшин. механизатор

Под подсолнечник в хозяйстве отведено более 1,5 тысячи гектаров. Убрали уже более 75%. Сырье отправляется как на местные элеваторы, так и в соседнюю республику.

По сравнению с тем годом урожайность чуть-чуть пониже, но несмотря на это у нас в этом году урожай очень хороший. Средняя урожайность – 19 центнеров с гектара. Айгуль Гареева, агроном хозяйства