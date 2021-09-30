В Башкирии убрали почти половину урожая сахарной свеклы

В республике выкопана почти половина посаженной сахарной свеклы. 160 тысяч тонн уже вывезены на заводы. Летняя засуха внесла свои коррективы, но тем не менее аграрии отмечают, что урожай неплохой. Сейчас погода благоволит сельхозработникам, поэтому уборочная кампания идет круглосуточно.
Гора свёклы, или, говоря правильно, кагат растет на глазах. Сладкие корнеплоды созрели. Опустошив бункер, механизатор Равиль Нуриманов вновь идет на линию уборки. На копке свеклы он трудится уже 6 лет. Говорит, работать комфортно – комбайн выполняет несколько функций одновременно.
В обособленном подразделении Буздяк 23 поля технической культуры. А это почти 2 тысячи гектаров. Более половины уже выкопано. На уборку корнеплодов аграрии вышли в первой половине сентября.
Хоть в этом году в регионе и стояла засуха, урожай сахарной свеклы в Буздякском районе составляет в среднем 410 центнеров с гектара. А при этом ее сахаристость – 19%. Показатели вполне достойные, говорят аграрии. На некоторых полях корнеплоды показывают и более высокую сахаристость. Два комбайна работают круглосуточно, механизаторы трудятся посменно. Погода хорошая.
В хозяйстве сейчас убирают и другую культуру. 7-метровая жатка лихо срезает шляпки подсолнуха. Комбайны бороздят поле, собирая черный урожай. Чтобы забить бункер вместимостью 3,5 тонны, механизаторы проходят по 1,5-2 гектара. Главное, чтобы дожди не испортили уборку.
Под подсолнечник в хозяйстве отведено более 1,5 тысячи гектаров. Убрали уже более 75%. Сырье отправляется как на местные элеваторы, так и в соседнюю республику.
Валовый намолот маслосемян в республике составляет более 210 тысяч тонн. Урожайность этом году в среднем – почти 12,5 центнеров с гектара. Две трети всех площадей масличной культуры уже убраны, а значит, жатва уже на завершающей стадии.