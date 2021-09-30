В Башкирии стартовал молодежный форум «Йыйын»

В республике молодежный форум «Йыйын» организовывается уже второй год. В этот раз местом проведения трехдневного фестиваля стал Кармаскалинский район. На базе отдыха собрались студенты, школьники, активисты. Для них приготовлена обширная программа интенсивов и активного отдыха. Участникам будут читать лекции ведущие спикеры России.
Рассказать собеседнику интересный факт о себе – одна из задач тимбилдинга. Для Ильяса Каскинова это уже не впервой. За пять лет обучения в вузе студент стал постоянным участником молодежных форумов и фестивалей. После знакомства участников ждет обширная программа из интенсивов и активного отдыха. На протяжении трех дней к молодым людям будут приезжать ведущие спикеры и коучи России.
Молодежный форум «Йыйын» проходит в регионе уже второй год. На фестиваль съезжаются студенты, активисты со всей республики и России. В этом году из-за пандемии география сузилась до региона. Всего участников около 200 человек. В их числе и волонтеры, которые помогают организаторам.
В этом году местом проведения стала база отдыха «Берлога» в Кармаскалинском районе. Все участники разместятся в гостевых домах. На территории им предоставлена спортивная площадка, а также баня и зоны отдыха.
Форум «Йыйын» продлится до 2 октября. В этот раз впервые участниками станут и школьники республики. Они приедут в последний день фестиваля. Их ждет возможность принять участие в дискуссии с главой региона Радием Хабировым.