В Башкирии стартовал молодежный форум «Йыйын»

В республике молодежный форум «Йыйын» организовывается уже второй год. В этот раз местом проведения трехдневного фестиваля стал Кармаскалинский район. На базе отдыха собрались студенты, школьники, активисты. Для них приготовлена обширная программа интенсивов и активного отдыха. Участникам будут читать лекции ведущие спикеры России.

Рассказать собеседнику интересный факт о себе – одна из задач тимбилдинга. Для Ильяса Каскинова это уже не впервой. За пять лет обучения в вузе студент стал постоянным участником молодежных форумов и фестивалей. После знакомства участников ждет обширная программа из интенсивов и активного отдыха. На протяжении трех дней к молодым людям будут приезжать ведущие спикеры и коучи России.

В течение трех дней здесь пройдет ряд культурно-образовательных мероприятий. Будут работать различные тематические площадки, активности для молодежи. Яна Гайдук, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике

Молодежный форум «Йыйын» проходит в регионе уже второй год. На фестиваль съезжаются студенты, активисты со всей республики и России. В этом году из-за пандемии география сузилась до региона. Всего участников около 200 человек. В их числе и волонтеры, которые помогают организаторам.

В этом году местом проведения стала база отдыха «Берлога» в Кармаскалинском районе. Все участники разместятся в гостевых домах. На территории им предоставлена спортивная площадка, а также баня и зоны отдыха.