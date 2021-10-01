Радий Хабиров: «Я своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного»

Несколько дней подряд врачи бьют тревогу - в Башкирии снизились темпы вакцинации от COVID-19, а люди, особенно те, кто не привился, болеют тяжелее.

Но более важно - посмотрите на тех, кто заболел и кто мучительно борется за свою жизнь. Мы постараемся им помочь. Но многих мы теряем. Я своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

На сегодняшний день по плану должны были вакцинироваться от коронавируса 80% населения Башкирии, а по факту насчитывается только 50%. Прийти к коллективному иммунитету и вернуться к нормальной жизни можно лишь достигнув установленных показателей.

Фото №1 - Радий Хабиров: «Я своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного»

Ситуация с коронавирусом в республике относительно стабильная, но нужно принимать непопулярные меры. Этого требует общая ситуация в стране и мире. На антиковидном штабе мы приняли ряд решений. Некоторые организации можно будет посетить только при наличии одного из двух документов: сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Радий Хабиров заявил что введение данных мер разбито по этапам:

С 4 октября ограничения вводятся для посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.

С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

Указ выйдет в 14:00. Подробные объяснения будут опубликованы сегодня, 1 октября.

Мы должны создать безопасные условия для тех, кто беспокоится о своём здоровье, и защитить наших пожилых родных.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ

Видео: Соцсети Радия Хабирова.

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