Радий Хабиров: «Я своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного»

Несколько дней подряд врачи бьют тревогу - в Башкирии снизились темпы вакцинации от COVID-19, а люди, особенно те, кто не привился, болеют тяжелее.
На сегодняшний день по плану должны были вакцинироваться от коронавируса 80% населения Башкирии, а по факту насчитывается только 50%. Прийти к коллективному иммунитету и вернуться к нормальной жизни можно лишь достигнув установленных показателей.
Радий Хабиров заявил что введение данных мер разбито по этапам:
С 4 октября ограничения вводятся для посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.
С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без сертификата о прививке или справки о перенесённом заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».
С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).
Указ выйдет в 14:00. Подробные объяснения будут опубликованы сегодня, 1 октября.
Видео: Соцсети Радия Хабирова.