Радий Хабиров: «Я своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного»

Но более важно - посмотрите на тех, кто заболел и кто мучительно борется за свою жизнь. Мы постараемся им помочь. Но многих мы теряем. Я своими глазами убедился, что в реанимации и на ИВЛ нет ни одного вакцинированного.

Радий Хабиров, Глава Башкирии