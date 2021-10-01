В Башкирии за служебный подлог и мошенничество будут судить бывшего судебного пристава

С целью завуалировать свои преступные действия обвиняемый изготовил подложный банковский чек об оплате штрафа в безналичной форме и вынес заведомо незаконное постановление об окончании исполнительного производства. После увольнения со службы по отрицательным мотивам мужчина был привлечен по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (за управление автомобилем в состоянии опьянения) с назначением штрафа 30 тыс. рублей. Что бы не вносить деньги он также подделал банковский чек и предъявил в судебном участке, что позволило ему избежать принудительного взыскания штрафа.

пресс-служба прокуратуры Башкирии