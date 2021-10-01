В Башкирии спустя месяц после пропажи нашли тело 70-летнего мужчины

Поиски 70-летнего жителя башкирского села Тавтиманово Иглинского района завершились трагедией. Валентина Сапожникова искали почти месяц - он пропал при загадочных обстоятельствах третьего сентября.

К поискам пропавшего мужчины подключились местные поисковики. Они сообщали, что пенсионеру необходима медицинская помощь.

Вчера, 30 сентября, стало известно о том, что Валентин Сапожников нашелся мертвым. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели пенсионера.