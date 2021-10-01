Жителя Башкирии обвиняют в участии в террористической организации

Как установлено следствием, обвиняемый 2013 году вступил во Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», целью которого является организация вооруженного мятежа для насильственного свержения конституционного строя РФ. В 2015 году, несмотря на то что решением суда указанная организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ, обвиняемый не вышел из ее состава, а продолжил принимать активное участие в ее деятельности. В период с 2015 по 2020 год он осуществлял разработку и обеспечение бесперебойного функционирования каналов закрытой связи между участниками террористической организации, программирование и администрирование групп в интернет-приложении «Telegram» и в социальной сети «ВКонтакте» в целях размещения в них информационных материалов о деятельности террористической организации, коммуникации между ее членами и вовлечения новых участников в деятельность террористической организации, а также занимался разработкой и изготовлением различных агитационных материалов.

пресс-служба СУ СКР по РБ