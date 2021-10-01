Почти четверть населения Башкирии составляют пенсионеры

Сегодня, 1 октября, в РФ отмечается день пожилых людей. Так, на сегодняшний день в Башкирии около 1 млн 157 тысяч пенсионеров, из которых 142 тысячи человек в возрасте 80+. Об этом сообщили в республиканском Отделении ПФР.