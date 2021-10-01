Почти четверть населения Башкирии составляют пенсионеры

Сегодня, 1 октября, в РФ отмечается день пожилых людей. Так, на сегодняшний день в Башкирии около 1 млн 157 тысяч пенсионеров, из которых 142 тысячи человек в возрасте 80+. Об этом сообщили в республиканском Отделении ПФР.
Как напомнили в Отделении ПФР, при достижении 80-летнего возраста пенсионеры приобретают право на получение повышенной пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, установленная в размере 6044,48 рубля при достижении 80 лет увеличивается вдвое и составляет 12088,96 рубля.
По указу Владимира Путина, неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за пенсионерами возраста 80+, предоставляется право на получение ежемесячной выплаты в размере 1380 рублей.