В Башкирии родители начали получать продуктовые наборы для школьников

В пакеты собрали крупы, масло, сгущенное молоко, яблоки, сок. С паспортом родители получают их на входе в образовательное учреждение. В столичной 155 школе раздали полсотни продуктовых наборов.

Выдача продуктов будет производиться раз в неделю. В Уфе порядка шесть тысяч детей, которые будут получать пакеты с питанием. Наборы сформированы в зависимости от льготной категории, к которой относится ребенок. Суммы сухпайков варьируются от 35 до 170 рублей.