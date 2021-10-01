В Башкирии родители начали получать продуктовые наборы для школьников

Родители начали получать продуктовые наборы для детей. Сухпайки положены школьникам, питающимся за счет бюджета, которые в данный момент учатся дистанционно.

 В пакеты собрали крупы, масло, сгущенное молоко, яблоки, сок. С паспортом родители получают их на входе в образовательное учреждение. В столичной 155 школе раздали полсотни продуктовых наборов.

Выдача продуктов будет производиться раз в неделю. В Уфе порядка шесть тысяч детей, которые будут получать пакеты с питанием.  Наборы сформированы в зависимости от льготной категории, к которой относится ребенок. Суммы сухпайков варьируются от 35 до 170 рублей.

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