В Башкирии целая семья спаслась из пожара благодаря извещателю

Накануне, 30 сентября, удалось предотвратить настоящую трагедию. Из пожара спаслась большая семья.
Инцидент произошёл в селе Удельно-Дуваней Благовещенского района. Там огнём охватило дом и баню. В момент возгорания в доме находились 72-летняя хозяйка, её 45-летний сын, его 30-летняя супруга и их 13-летний сын.
К счастью, в доме сработал пожарный извещатель. Благодаря ему семье удалось вовремя покинуть загоревшийся дом. Пострадавших в пожаре нет, а причину возгорания установит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.