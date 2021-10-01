В Башкирии целая семья спаслась из пожара благодаря извещателю

Накануне, 30 сентября, удалось предотвратить настоящую трагедию. Из пожара спаслась большая семья.

Фото №1 - В Башкирии целая семья спаслась из пожара благодаря извещателю

Инцидент произошёл в селе Удельно-Дуваней Благовещенского района. Там огнём охватило дом и баню. В момент возгорания в доме находились 72-летняя хозяйка, её 45-летний сын, его 30-летняя супруга и их 13-летний сын.

К счастью, в доме сработал пожарный извещатель. Благодаря ему семье удалось вовремя покинуть загоревшийся дом. Пострадавших в пожаре нет, а причину возгорания установит дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по РБ. 

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