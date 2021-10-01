Жителей России предупредили о сложном периоде из-за COVID-19

В России с каждым днём всё больше растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации наступает сложный период. Об этом накануне, 30 сентября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Эпидемиологическую ситуацию ухудшают и сезонные заболевания – ОРВИ и грипп. Напомним, накануне в Башкирии было зарегистрировано 420 заболевших коронавирусом, что является абсолютным антирекордом за всё время пандемии.