На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП с участием пяти машин: есть погибший

44-летний житель Дуванского района, управляя грузовиком КАМАЗ, на участке, где проводились ремонтные работы, совершил наезд на остановившийся битумовоз "Daf" под управлением 41-летнего жителя Орловской области. От удара последний совершил наезд на впереди стоящий "Ford Focus". Тот в свою очередь наехал на припаркованные УАЗ и "Hyundai".

пресс-служба ГИБДД Башкирии