На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП с участием пяти машин: есть погибший

Вчера ночью, 30 сентября, в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
ДТП произошло на 1537 километре автомобильной дороги автодороги Самара - Уфа - Челябинск. Виновником аварии оказался 44-летний водитель КАМАЗа.
Водитель КАМАЗА получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.