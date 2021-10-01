На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП с участием пяти машин: есть погибший

Вчера ночью, 30 сентября, в Иглинском районе Башкирии произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Фото №1 - На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП с участием пяти машин: есть погибший

ДТП произошло на 1537 километре автомобильной дороги автодороги Самара - Уфа - Челябинск. Виновником аварии оказался 44-летний водитель КАМАЗа.

44-летний житель Дуванского района, управляя грузовиком КАМАЗ, на участке, где проводились ремонтные работы, совершил наезд на остановившийся битумовоз "Daf" под управлением 41-летнего жителя Орловской области. От удара последний совершил наезд на впереди стоящий "Ford Focus". Тот в свою очередь наехал на припаркованные УАЗ и "Hyundai".

пресс-служба ГИБДД Башкирии

Водитель КАМАЗА получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.

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