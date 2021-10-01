В Башкирии зафиксирован резкий рост цен на овощи

Специалисты Башстата продолжают мониторинг цен на продукты в республике. Были опубликованы новые результаты исследования за 20-27 сентября.

В частности, резко подорожали помидоры (17,9%). Теперь килограмм этого овоща в среднем обойдется жителю региона в 84,5 рубля. Также значительно подорожали огурцы (8%), килограмм которых можно купить за 77,8 рублей. Замыкают тройку самых подорожавших продуктов яйца (4,3%). Десяток яиц обойдется жителям Башкирии в среднем в 56,9 рублей.