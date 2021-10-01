В Башкирии ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Башкортостане усилят антиковидные меры. Их будут вводить постепенно – 4, 12 и 18 октября, чтобы люди успели подготовиться. Решение приняли на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, которое провел Глава республики Радий Хабиров.
QR-коды, справки о вакцинации или о перенесенной болезни будут требовать в учреждениях государственной власти, культуры и спорта, досуговые заведения, общепит и торговые центры. В общественном транспорте усилят контроль за соблюдением масочного режима.
Также обсуждается перевод на дистанционку музыкальных и художественных школ, кроме индивидуальных занятий. Образовательные учреждения частично на удаленном обучении. По данным Минобразования, это сразу же дало результат – количество заболевших коронавирусом снизилось. Эпидемическая ситуация в России и Башкирии стала ухудшаться с осени. Накануне в республике был побит очередной рекорд: коронавирусом заболели 420 человек, скончался 21 пациент. По данным Минздрава, свободного коечного фонда в больницах осталось чуть более 2%. При этом темпы вакцинации снизились. По данным властей, к 1 октября прививку должны были сделать 80% населения региона, по факту чуть больше 50%.