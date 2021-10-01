В Башкирии ужесточат ограничения из-за коронавируса

Вакцинация – дело добровольное. Каждый должен исходить из состояния своего здоровья. В то же время появилось большое количество людей, которые вакцинированы и кто переболел, в том числе и дети. У нас большое количество детей – 1 млн. В этой связи мы должны создать условия, для того чтобы те, кто ответственно подошел к своему здоровью, не зависел от безответственности тех, кто о своем здоровье не думает.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан