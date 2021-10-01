В Башкирии директор компании «кинула» рабочих с зарплатой

Сотрудники одного из предприятий в Иглинском районе Башкирии остались без зарплаты. Уголовное дело расследует СУ СКР по Башкирии.
В пресс-службе ведомства рассказали, что директор компании не платила зарплату сотрудникам, либо выплачивала ее ниже МРОТ с сентября по декабрь 2019 года. Сумма долга составила около 200 тысяч рублей.
Директор организации погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме. Свою вину она признала. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.