В Башкирии директор компании «кинула» рабочих с зарплатой

При этом, за указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для погашения имеющейся задолженности, которые директором, в нарушение установленной законом очередности, были направлены на внесение платежей по исполнительным документам, не связанным с выплатой заработной платы.

пресс-служба СУ СКР по Башкирии