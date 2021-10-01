Следком нашёл орудие убийства трёх студенток из Башкирии

Продолжается расследование жуткого убийства трёх студенток из Башкирии. Напомним, в Оренбургской области в городе Гай неизвестный зарезал трёх студенток медколледжа 17, 19 и 20 лет и пытался поджечь квартиру.

Следователями было обнаружено предположительное орудие убийства. Ранее сообщалось, что девушек убили топором. Однако в следственном комитете опровергли эту информацию и заявили, что на месте преступления был найден кухонный нож.

Пока сотрудники правоохранительных органов не сообщают о возможных подозреваемых. Расследование дела продолжается. Уголовное дело находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.